Более 400 томичей пострадали от уличных травм за последнюю неделю

Томичам советуют носить обувь по погоде, ходить медленно и не держать руки в карманах, обходить опасные места и не носить тяжелые сумки – эти меры помогут избежать травм. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По информации Территориального центра медицины катастроф, за последнюю неделю 439 жителей Томской области обратились за медпомощью с уличными травмами, среди которых 117 человек – дети. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале регионального облздрава.

– Большинство обратившихся (411 человек) получили медицинскую помощь амбулаторно, 28 жителей области были госпитализированы, в том числе 7 детей, – говорится в сообщении.

Врачи напоминают: в связи с погодными условиями томичам необходимо соблюдать основные правила безопасности. Так, нужно носить обувь с толстой устойчивой подошвой с четким рельефом, а также не торопиться при ходьбе, т.к. это уменьшает шансы получить травму.