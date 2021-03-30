Грузовик и иномарка столкнулись под Томском, есть пострадавший

Тойота и КаМАЗ двигались навстречу друг другу по обледеневшей трассе. В результате столкновения автомобилей иномарку смяло, водитель доставлен в медучреждение. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

- КамАЗ и Toyota Caldina столкнулись на трассе под Томском. Пострадавший водитель иномарки доставлен в больницу, - сообщила пресс-служба регионального УМВД. – ДТП произошло в 7.30 на 11м километре автодороги Томск – Мариинск, в районе деревни Воронино. Автомобили двигались во встречном направлении.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются, добавили в ведомстве.