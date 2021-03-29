В Первомайском районе Томской области открылся новый коровник на 200 голов

Сельское хозяйство Томской области продолжает развиваться Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Крестьянское хозяйство «Куендат» построило новое животноводческое помещение на 200 голов КРС в селе Туендат Первомайского района, сообщает портал администрации Томской области.

В его открытии приняли участие заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр и сенатор Владимир Кравченко.

В реализацию проекта, стартовавшего ровно год назад, вложено 67 миллионов рублей. Из них 36,5 млн рублей направлено на строительство помещения коровника, 10 миллионов – на создание молочного блока, 16,3 млн рублей – на приобретение современного оборудования, 4,3 млн рублей – на закупку сельхозтехники.

На церемонии открытия нового коровника Андрей Кнорр вручил лучшим работникам «КХ Куендат», строителям и инвесторам проекта благодарственные письма губернатора Томской области, отметив, что возведение таких объектов помогает решать и производственные, и социальные задачи.

За 2020 год поголовье КРС в хозяйстве «Куендат» увеличилось на 100 голов – до 1700, маточное стадо составило около 700 коров. На новой ферме планируется ежегодно производить около 1,5 тыс. тонн молока.