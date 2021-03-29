Внимание, розыск: полиция в Томске устанавливает местонахождение без вести пропавшего

В Томской области идет поиск пропавшего без вести сибиряка. Фото: УМВД по Томской области

Сотрудниками отдела МВД России по Кировскому району города Томска устанавливается местонахождение без вести пропавшего Павла Владимировича Мельникова, 08.12.1978 года рождения, уроженца г. Осинники Кемеровской области, который с ноября 2020 года не выходит на связь с родственниками. Об этом сообщает сайт УМВД России по Томской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 160 см., среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая.

Особые приметы: отсутствует второй зуб справа на верхней челюсти, правое плечо выше левого.

УМВД России по Томской области обращается к гражданам, если Вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в установлении местонахождения указанного лица, просим обращаться по телефонам 8 (3822) 522-166, 8 (3822) 795-481, 8-952-882-60-21 или 02 (020 – с мобильного).