Сегодня в центре Томска произошло столкновение автомобиля ГАЗель и автобуса ПАЗ

В аварии в центре Томска пострадали не люди, а ограждение. Фото: сайт УМВД России по Томской области

26 марта около 11 часов 30 минут на проспекте Ленина, 107 произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает сайт регионального управления полиции.

По предварительным данным, автомобиль ГАЗель под управлением мужчины-водителя 1958 года рождения при перестроении совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении справа, после чего автобус совершил наезд на пешеходное ограждение.

В момент происшествия в салоне автобуса находились около 7 человек, никто из и пассажиров и водителей не пострадал.

Указанная сводка носит исключительно информационный характер и не определяет степень виновности участников ДТП.

Томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность быть внимательными и вежливыми. Водители – выбирайте безопасную манеру вождения, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Если вы отправляетесь в поездку на автомобиле с ребенком, не забудьте об использовании детского удерживающего устройства, при этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности.