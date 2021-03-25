В соцсети - по прописке и паспорту: томичам о предложении Роскомнадзора

При выборе оператором ЕИС данные пользователей, которые они укажут, будут сверять через портал Госуслуги. Смогут регистрироваться компании и ведомства, они будут указывать ОГРН, ИНН и другую информацию.

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места проживания, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных. Механизм предлагается ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора. Об этом сегодня сообщила газета «КоммерсантЪ», сославшись на проект приказа ведомства.

Так, Роскомнадзор разъясняет в своем приказе порядок работы ЕИС, которая будет использоваться, в том числе, для идентификации пользователей соцсетей и мессенджеров. Документ подготовлен в рамках частично вступивших в силу в марте поправок к закону о персональных данных. Согласно им, операторы данных не могут свободно распространять информацию о пользователях из открытых источников, например, из соцсетей и с сайтов объявлений. Пользователи должны дать на то согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать. Согласие оператор может получить сам или через ЕИС.

При выборе оператором ЕИС данные пользователей, которые они укажет, будут сверять через портал Госуслуги. В системе смогут также регистрироваться компании и ведомства, они будут указывать ОГРН, ИНН и другую информацию. При этом данные пользователей, зарегистрированных в системе, могут предоставляться государственным органам, «в случаях, определенных федеральными законами».

Автор поправок, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, пояснил «КоммерсантЪ», что инициатива Роскомнадзора касается в первую очередь соцсетей и мессенджеров. По его словам, согласие на обработку данных будут собирать только с новых пользователей. Если платформы не будут соблюдать требование, им может грозить штраф до 100 тыс. руб.

Поправки в закон о персональных данных вступили в силу 1 марта. Если человек не даст согласие, а будет «молчать или бездействовать», то это не будет считаться согласием на публичное использование его данных. Если отдельного согласия на распространение не было получено, то считается, что оно запрещено. По новым правилам, согласие требуется на каждое действие, в том числе на передачу данных третьим лицам или публикацию в открытом доступе.