В Томской области специалисты подвели итоги реформирования отрасли обращения с отходами

В областной администрации обсудили "мусорную" реформу

Тема реформирования отрасли обращения с отходами в Томской области стала главной в повестке экспертного совета при заместителе губернатора по агропромышленной политике и природопользованию, сообщает портал администрации региона.

В его работе приняли участие член Общественного Совета при Минприроды России, руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, гендиректор Российской производственной компании «Большая тройка» Артем Седов, руководитель компании «Экомаш Групп» Александр Пугин и эколог-аудитор Екатерина Озерова.

Как сообщил замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, за два года в реализацию реформы системы обращения с ТКО в рамках нацпроекта «Экология» в Томской области вложено 352 миллиона рублей. «За это время отрасль получила как позитивный, так и негативный опыт. В области по-прежнему остаются территории, неохваченные услугой по обращению с ТКО, отсутствуют необходимые инфраструктурные объекты. Вместе с тем, нельзя не отметить сокращение количества несанкционированных свалок, рост охвата населения централизованной услугой и повышение платежной дисциплины потребителей», – отметил вице-губернатор.

Действовавшая территориальная схема по обращению с ТКО, согласно которой область была поделена на семь зон, не обеспечивала показателей, которые были утверждены в 2020 году июльским указом президента России о национальных целях развития. Перед регионами поставлена задача – сортировать весь поток отходов и вдвое снизить объемы отправки на полигоны.

Новая редакция терсхемы, принятая в начале текущего года, предусматривает комплексный подход к созданию отраслевой инфраструктуры. Согласно документу, к 2022 году в Томске введут в эксплуатацию крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс. По мнению экспертов, создание новой инфраструктуры приведет к появлению высокопроизводительных рабочих мест, росту налогооблагаемой базы, развитию промышленного туризма.

Плотно взаимодействовать область планирует и с другими регионами Сибири. «Сегодня рассматривать реформу отрасли обращения с ТКО в рамках одного региона уже нельзя. Грамотно работать с отходами можно только в кооперации с субъектами Сибирского федерального округа. При этом чтобы создавать эффективный продукт, у каждого должна быть своя специфика: у одних – переработка пластика, у других – бумаги, металла. В свою очередь, перед региональными операторами по-прежнему стоит задача сделать услугу одинаково качественной и доступной во всех населенных пунктах», – подчеркнул Андрей Кнорр.