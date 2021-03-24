Около 23 тысяч семей, проживающих в «ветхом» жилье, получают льготы на оплату ЖКХ в Томске

За два месяца 2021 года такой категории томичей выплачено почти 27 миллионов рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Томске выплачивается компенсация людям, проживающим в «ветхом» жилье, т.к. объемы потребления тепловой энергии в нем выше. Таких домов в городе насчитывается около 900, а льготы получают порядка 23 тысяч томских семей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Кроме того, компенсация предоставляется и томичам, получающим коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и отведению от поставщиков услуг. В этом случае утвержденные тарифы также превышают централизованные.

– Эта мера социальной поддержки реализуется в городе уже более 10 лет. Она позволяет гражданам не переплачивать за коммунальные услуги. Кто-то живет в старом доме, для отопления которого требуется больше теплоэнергии, чьи-то дома запитаны от местных котельных или скважин, и тарифы здесь выше, чем от централизованных источников. Ежемесячно на основании отчетов поставщиков коммунальных услуг, компенсируется 100 процентов разницы. Самим жителям не требуется подавать заявление на данную меру соцподдержки, сумма компенсации перечисляется напрямую ресурсоснабжающим организациям, – уточнила начальник управления социальной политики Галина Маракулина.

В сообщении мэрии также добавляется, что в прошлом году на эти цели было направлено более 93 млн рублей, а за два месяца 2021-го выплачено почти 27 млн.