Томичей предупреждают: 27 домов Октябрьского района до вечера будут без воды

Ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения в Октябрьском районе "Томскводоканал" планирует завершить к 21.00 сегодняшнего дня.

Как сообщила пресс-служба «Томскводоканала», в Октябрьском районе областного центра сегодня проводится ремонт водопроводных сетей. Поэтому 24 марта в некоторых домах ограничили холодное водоснабжение.

Так, до 21 часа воду отключили на ул. Б. Куна, 24/1, 24/3, 30, 32; ул. Беринга, 15/1; ул. Мичурина, 59, 59а, 61, 61а, 61б, 61в, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 83а, 85, 89, 91, 93, 93/1, 97; ул. С. Лазо, 22, 26/1.

«Томскводоканал» приносит жителям извинения за временные неудобства.