«Томскэнергосбыт» выпустил новое мобильное приложение для томичей

При возникновении вопросов пользователь может напрямую из приложения позвонить в контакт-центр компании.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Томскэнергосбыт» выпустил новое мобильное приложение личного кабинета клиента для томичей – «Мой Томскэнергосбыт», сообщила пресс-служба организации.
С помощью удобного интерфейса мобильного приложения томичи смогут управлять сразу несколькими лицевыми счетами, переходя из одной вкладки в другую. Также сообщается, что для клиентов доступны детализация текущего баланса по каждому прикрепленному договору энергоснабжения, история и передача показаний приборов учета и просмотр платежей.
Теперь оплатить электроэнергию, отопление, горячую воду и другие жилищно-коммунальные услуги, включенные в единый платежный документ ООО «ЕИРЦ ТО», можно будет также в мобильном приложении и без комиссии.
– В настоящее время в личном кабинете клиента зарегистрировано более 115 тысяч пользователей, при этом существенный рост регистраций произошёл в прошлом году. Мы отметили возросший интерес клиентов к онлайн взаимодействию с компанией и запрос на удобные форматы. Надеемся, что наш новый продукт – мобильное приложение, удовлетворит потребности наших клиентов и станет полезным для жителей Томской области, – отметил генеральный директор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин.
Приложение «Мой Томскэнергосбыт» доступно для скачивания в Google Play Market и App Store.