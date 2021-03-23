«Томскэнергосбыт» выпустил новое мобильное приложение для томичей

При возникновении вопросов пользователь может напрямую из приложения позвонить в контакт-центр компании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Томскэнергосбыт» выпустил новое мобильное приложение личного кабинета клиента для томичей – «Мой Томскэнергосбыт», сообщила пресс-служба организации.

С помощью удобного интерфейса мобильного приложения томичи смогут управлять сразу несколькими лицевыми счетами, переходя из одной вкладки в другую. Также сообщается, что для клиентов доступны детализация текущего баланса по каждому прикрепленному договору энергоснабжения, история и передача показаний приборов учета и просмотр платежей.

Теперь оплатить электроэнергию, отопление, горячую воду и другие жилищно-коммунальные услуги, включенные в единый платежный документ ООО «ЕИРЦ ТО», можно будет также в мобильном приложении и без комиссии.

– В настоящее время в личном кабинете клиента зарегистрировано более 115 тысяч пользователей, при этом существенный рост регистраций произошёл в прошлом году. Мы отметили возросший интерес клиентов к онлайн взаимодействию с компанией и запрос на удобные форматы. Надеемся, что наш новый продукт – мобильное приложение, удовлетворит потребности наших клиентов и станет полезным для жителей Томской области, – отметил генеральный директор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин.

Приложение «Мой Томскэнергосбыт» доступно для скачивания в Google Play Market и App Store.