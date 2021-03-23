Погода в Томске 23 марта: снова пройдет мокрый снег и дождь

Синоптики рассказали, какая погода ждет томичей сегодня, 23 марта.

По данным регионального гидрометцентра, 23 марта в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем в некоторых районах снег с дождем, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 3-8 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

В областном центре температура воздуха ночью опустится до -2…-4°С, днем будет +1…+3°С. По Томской области в темное время суток синоптики прогнозируют -6…-11°С, местами до -1°С, по северу -15…-20°С. Днем будет -2…+3°С.