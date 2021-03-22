Томские психологи замерили уровень счастья юных жителей Арктики и молодых сельчан

Томские психологи опрашивают подростков Сибири. Фото: сайт ТГУ, Владимир Бодур

В рамках исследования субъективного благополучия психологи Томского государственного университета сравнили показатели школьников из сел Томской области и из арктических регионов. Они выяснили, что школьники из сельских поселений и малых городов арктической полосы в целом чувствуют себя более благополучными, чем их ровесники из Томской области. Полученные данные помогут специалистам выстраивать эффективные адаптационные стратегии и программы по снижению уровня девиации у детей этих регионов. Проект занял второе место на Всероссийском конкурсе студенческих работ по арктической тематике в номинации «Здоровье человека в Арктике», сообщает сайт вуза.

Субъективное благополучие – обобщенная оценка своей жизни как единого целого, которая включает как эмоциональные, так и относительно рациональные компоненты и является операциональным аналогом философского понятия счастья, а также взаимосвязанного с ним понятия качества жизни.

Субъективное благополучие и девиация находятся в обратно пропорциональной зависимости. Чем комфортнее человек себя чувствует, тем реже он демонстрирует нежелательное или опасное поведение. Девиация среди подростков, от компьютерной зависимости, вредных привычек и до детской преступности, также связана, в частности, и с тем, как дети оценивают себя в учебе, насколько они уверены в своем будущем и чувствуют ли себя в безопасности в школе и дома. Исследованию этих показателей и была посвящена работа студентов факультета психологии ТГУ Владимира Бодура и Григория Чемерского, с которой они заняли второе место на Всероссийском конкурсе студенческих научных работ по арктической тематике среди организаций-участников Национального арктического научно-образовательного консорциума.

У северных ребят выше показатели субъективного благополучия (чувство защищенности, четкость представлений о будущем, положительная оценка актуальной ситуации и эффективности себя в учебе) и ниже – показатели отклоняющегося поведения (суицидальные переживания, зависимости, враждебность и другие), показатели маркеров тревоги и депрессии (негативная самооценка, отсутствие радости и удовольствия). Кроме того, оказалось, что существуют специфические взаимосвязи между этими показателями. Так, школьники Крайнего Севера более склонны уходить в компьютерную зависимость или употребление вредных веществ, если они переживают тревогу по поводу будущего. Кроме того, у них более тесная взаимосвязь между отклоняющимся поведением и чувством защищенности в школе.

IV Всероссийский конкурс студенческих научных работ по арктической тематике среди организаций-участников Национального Арктического научно-образовательного консорциума проводится с 2017 года в целях стимулирования развития научно-исследовательской работы студентов по арктической тематике. Работа студентов-психологов Томского государственного университета была представлена в номинации «Здоровье человека в Арктике, здоровьесберегающие технологии и продовольственная безопасность».