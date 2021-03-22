В Томске водитель управлял маршруткой без прав и нарушил ПДД

В ходе расследования полицейским еще предстоит выяснить, как водитель без прав мог выйти на рейс. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сотрудники ДПС остановили маршрутный автобус в районе дома №46 по пр. Кирова в Томске. Водитель не предоставил преимущество в движении пешеходам, а в ходе проверки документов выяснилось, что он был лишен прав еще в 2020 году на 18 месяцев. Сейчас мужчина отстранен от управления автобусом, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Также специалисты выявили несколько неисправностей маршрутки, при которых эксплуатация запрещена. В отношении водителя составлен административный протокол за то, что он был лишен прав, но все равно управлял автобусом. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, или арест до 15 суток, или обязательные работы от 100 до 200 часов.

Кроме того, он привлечен к ответственности за управление неисправного средства, эта статья влечет предупреждение или наложение штрафа 500 рублей. Также водитель не уступил дорогу пешеходам – за это придется заплатить от 1 500 до 2 500 рублей.

– По данному факту назначено административное расследование, в рамках которого будет установлено, как водитель мог выйти в рейс, будучи лишенным права управления транспортными средствами, а также по факту выпуска на линию транспортного средства, имеющего технические неисправности. Маршрутный автобус передан собственнику, – говорится в сообщении.