Команда «Вояж» будет представлять Томск в Премьер-лиге КВН

Команда «Вояж» прошла оба отборочных этапа и попала в Премьер-лигу КВН. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

По итогам 32-го Международного фестиваля команд «КиВиН», который состоялся в Сочи, томская команда «Вояж» прошла отбор в Премьер-лигу КВН. Первая игра 1/8 финала состоится в начале мая, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В первом отборочном этапе «КиВиН» ребята сыграли только в одном конкурсе – «Приветствие», по итогам которого жюри отобрало 82 команды. Во втором этапе КВНщики представили свои выступления на суд президента международного союза КВН Александра Маслякова-старшего, – говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в фестивале приняли участие более 300 команд со всей России, в Премьер-лигу прошел только 21 участник, в том числе и «Вояж». Также Томскую область представляли еще две команды – «Карма» и «Каппа Геркулес».