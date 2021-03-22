В Томской области зарегистрировано уже более восьми тысяч самозанятых

Сегодня стать самозанятым очень просто: все можно оформить через мобильное приложение или сайт ФНС.

Сейчас на территории Томской области 8 629 человек зарегистрированы как самозанятые. Чаще всего, они занимаются пассажирскими и грузоперевозками, рекламной деятельностью, репетиторством, торговлей товарами собственного производства, а также оказывают парикмахерские услуги и сдают квартиры в аренду, сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

– Для плательщиков НПД предусмотрены льготные налоговые ставки: 4% – для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% – для работающих с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Это позволяет легально вести бизнес или получать дополнительный доход от подработок без риска быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность, – говорится в сообщении.

Также самозанятые не сдают отчетность и добровольно уплачивают страховые взносы, а для подтверждения своего дохода могут получить справку в мобильном приложении. Но в год такие налогоплательщики должны получать не более 2 млн 400 тысяч рублей, также они не имеют права иметь работодателя и привлекать наемных работников.

Для того чтобы стать самозанятым, можно пройти регистрацию в мобильном приложении «Мой налог» или через личный кабинет на сайте ФНС России, либо через любой банк, который взаимодействует с ФНС.