В Томской области предприятие стало производить сухой корм для собак и кошек

Томское предприятие по производству корма для домашних животных строит большие планы Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр посетил предприятие ООО «ЭКО-Групп», выпускающее сухой корм для собак и кошек, сообщает портал администрации региона.

Компания приступила к организации производства около трех лет назад. На строительство производственных корпусов, которые разместились на территории бывшей автобазы совхоза с. Калтай Томского района, ушел год. Еще около полутора лет предприятие занималось изучением опыта зарубежных компаний, разработкой рецептуры и тестированием корма. Активные продажи своей продукции под торговой маркой «Холка» компания ведет с начала текущего года.

– Сейчас мы добились стабильной рецептуры, имеем поставщиков качественного сырья. Самое главное – в нашем корме понятные ингредиенты, скрытых добавок нет, – рассказал директор предприятия Антон Хороших.

В производстве томских кормов используется дегидрированное мясо индейки от крупнейшего производителя продуктов для сельского хозяйства и пищевой промышленности Saria, и рис. Смесь витаминов и минералов по заказу предприятия изготавливает новосибирская компания БИОПРО.

– ЭКО-Групп» – это хороший пример импортозамещения, учитывая, что сегодня основной объем кормов для питомцев производят зарубежные фирмы. Но главное – этот успешный бизнес большое внимание уделяет качеству сырья и продукции. Компания старается покупать сырье от сибирских поставщиков. И мы уже обсуждали возможность использования в производстве растительных жиров от нашего рапсового завода, — сообщил замгубернатора Андрей Кнорр. – Для расширения объемов и ассортиментной линейки предприятие может воспользоваться льготным кредитованием, а также получить серьезные гранты, если скооперируется с сельхозпроизводителями».

В настоящее время предприятие производит порядка 10 тонн корма в месяц, имеющиеся мощности позволяют увеличить эти объемы в 5 раз. Продукция поставляется в зоомагазины сибирского региона. Кроме того, у предприятия сложились тесные связи с питомниками, куда уже было бесплатно отправлено порядка 5 тонн корма.

– У нас есть достаточные площади и инфраструктура, чтобы в будущем увеличить производство еще в 10 раз. В перспективе, в течение 5-7 лет планируем занять около 5% российского рынка, – подчеркнул директор компании.