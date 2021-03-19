Томичам о COVID-19: глава Роспотребнадзора оценила возможность отмены масочного режима

В стране сохраняются основные требования по ношению масок, мытью рук и дезинфекции помещений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила 17 марта в интервью в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Глава ведомства отметила также, что сейчас в России еще достаточно много больных, выявляются новые случаи заражения COVID-19. «Поэтому говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», – подчеркнула она. Соответственно, сохраняются основные требования по ношению масок, мытью рук, содержанию в чистоте различных поверхностей и помещений в целом.

Напомним, что постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой в конце октября 2020 года. В нем четко прописано, что ношение масок в общественных местах становится обязательным. Без масок нельзя находиться в общественном транспорте и такси, на парковках, в лифтах и т. п.