Что оплачиваем: эксперты показали томичам раскладку тарифов на свет

Эксперт, который занимается тарифообразованием, понимает, что смотрит фактические расходы и имеет за это как административную, так и уголовную ответственность.

Руководители "Томскводоканала", "ТомскРТС", "Томскэнергосбыта" и представители областной администрации дали жителям региона разъяснения по поводу структуры тарифов на услуги ЖКУ.

Так, генеральный директор "Томскэнергосбыта" Александр Кодин на Интернет-странице «Томская область» в прямом эфире рассказал, что заложено в тариф на электроэнергию.

- Если взять тариф за 100%, только половина расходов идет на оплату электричества, а 53% - это расходы на покупку электрической энергии у производителя (генератора), 42% - затраты на передачу электроэнергии от производителя (генератора) к потребителю, на обслуживание и ремонт электрических сетей, 5% - расходы на сбыт гарантирующего поставщика, - сказал он. - Расходы на передачу электроэнергии от производителя к потребителю, которые занимают 42 % в доле тарифа для населения, включают в себя плату для безаварийной работы сетей и обеспечения бесперебойной поставки электрической энергии, ремонт сетей, модернизацию подстанций, подключение новых объектов.

Задачи гарантирующего поставщика (расходы на сбыт составляют 5% в доле тарифа для населения) – это ведение базы потребителей для начисления за электроэнергию, печать и доставка платежных документов томичам, сбор платежей за потребленные ресурсы, расчет с поставщиками услуг за покупку и передачу электрической энергии, установка приборов учета во многоквартирных домах, а также развитие онлайн-сервисов.

Вице-губернатор Андрей Антонов добавил, что обоснование каждого тарифа проверяет антимонопольная служба и прокуратура.

- Эксперт, который принимает решение, понимает, что смотрит фактические расходы и имеет за это как административную, так и уголовную ответственность, - подчеркнул он.

Власти планируют обсуждать тарифную политику онлайн и дальше. По их словам, темой следующего эфира будут тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов и ход "мусорной" реформы в регионе.