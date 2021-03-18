В ожидании паводка: в Томской области специалисты провели ледовзрывные работы на реках

Каждый год специалисты накануне весеннего половодья взрывают и режут лед на реках региона. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Накануне ледовзрывные работы прошли на Оби в 3 километрах ниже по течению от деревни Тискино в Колпашевском районе, сообщает сайт МЧС региона.

Сегодня ледовзрывные работы были проведены на участке русла реки Томи в районе села Батурино Томского района. Проведенные мероприятия позволят ослабить ледовое поле реки в месте повышенного заторообразования и проложить маршрут ледоходу в обход основного русла Томи по более прямому участку через протоку Светлую.

Подрывы были проведены на двух участках. Каждый участок состоял из двух полос по 600 метров. На каждой полосе специалисты пробурили по 20 лунок (в общей сложности 80 лунок), в которые заложили взрывчатое вещество. Всего было совершено два подрыва.

Безопасность при проведении ледовзрывных работ обеспечивали сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области.

На Томи специалисты «Кузбасспецвзрыв» продолжают проводить ледорезные работы у острова Чернильщиковский в районе ЗАТО Северск. Накануне было пропилено 4,5 километров ледового поля.