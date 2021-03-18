Суд в сельском районе Томской области оштрафовал перевозчика за пожар в автобусе

Перевозчики в Шегарском районе нарушил правила транспортных перевозок

Прокуратура Шегарского района Томской области провела проверку по факту произошедшего возгорания рейсового автобуса, осуществлявшего перевозку 14 пассажиров по межмуниципальному маршруту № 309 «Томск-Мельниково», сообщает сайт прокуратуры региона.

Установлено, что в нарушение лицензионных требований перевозчик допустил выпуск на линию пассажирского автобуса с незарегистрированным газобаллонным оборудованием, а также не обеспечил надлежащее оформление трудовых отношений с водителем.

Поскольку выявленные нарушения повлекли за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, прокурор района возбудил в отношении транспортной организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

По результатам его рассмотрения, Шегарский районный суд назначил перевозчику наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей.