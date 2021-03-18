Год с пандемией: в годовщину в Томской области 47 человек заболели COVID-19

Сегодня в регионе победить коронавирус смогли еще 73 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

Ровно год назад в Томской области был зарегистрирован первый больной коронавирусной инфекцией: было известно только то, что пациент заразился в Италии. 18 марта 2020 года губернатор Сергей Жвачкин ввел режим повышенной готовности.

Сегодня же, 18 марта 2021-го, в области выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 982 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 73 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 679 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 42,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

За последние сутки в стране выявлено 9 803 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 460 пациентов скончались, 12 061 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 428 239 человек, 93 824 скончались, 4 037 036 выздоровели.