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Общество18 марта 2021 11:02

За сутки томские инспекторы выявили 19 нарушений уборки снега с кровель зданий

УК и ТСЖ получили предписания
Ксения ГОРЮНОВА
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За нарушение предписаний компаниям и магазинам может грозить штраф.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Инспекторы «Санитарной милиции» и сотрудники жилищно-коммунальных отделов провели проверки в городе. В итоге УК, ТСЖ и собственники нескольких магазинов получили 19 предписаний с требованием очистить от снега кровли зданий, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Всего накануне было проверено 216 адресов, в нормативное состояние привели 78 кровель, – говорится в сообщении.

По словам директора «Санитарной милиции» Игоря Кашеварова, за недобросовестное исполнение предписаний управляющим компаниям и ТСЖ грозит штраф.

Также в сообщении пресс-службы сказано, что за сутки с улиц Томска на полигоны было вывезено почти шесть тысяч тонн снега. Кроме того, на этой неделе работы проводятся около крупных торговых центров и магазинов города.