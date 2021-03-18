За сутки томские инспекторы выявили 19 нарушений уборки снега с кровель зданий

За нарушение предписаний компаниям и магазинам может грозить штраф. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Инспекторы «Санитарной милиции» и сотрудники жилищно-коммунальных отделов провели проверки в городе. В итоге УК, ТСЖ и собственники нескольких магазинов получили 19 предписаний с требованием очистить от снега кровли зданий, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Всего накануне было проверено 216 адресов, в нормативное состояние привели 78 кровель, – говорится в сообщении.

По словам директора «Санитарной милиции» Игоря Кашеварова, за недобросовестное исполнение предписаний управляющим компаниям и ТСЖ грозит штраф.

Также в сообщении пресс-службы сказано, что за сутки с улиц Томска на полигоны было вывезено почти шесть тысяч тонн снега. Кроме того, на этой неделе работы проводятся около крупных торговых центров и магазинов города.