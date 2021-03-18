В Томске появится 45 контейнерных площадок для мусора

При установке контейнеров будет асфальтировано основание площадки, а также благоустроены подъездные пути. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Томске и на присоединенных к городу территориях власти планируют установить контейнерные площадки по 45 адресам, десять из них будут обустроены на внебюджетные средства. Работа по обустройству и модернизации площадок для сбора ТКО проходит в рамках нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Отмечается, что в Кировском районе Томска территорию для мусора обустроят по ул. Учебной, 42 и 47, Елизаровых, 45 и 49, Мусы Джалиля, 42, Матросова, 4, Карташова, 40а, Мокрушина, 12 и 12а, Тимакова, 3, Щорса, 9/1. В селе Тимирязевском на ул. Ленина и Некрасова, в поселке Нижний склад на ул. Нижнескладская, 37, в с. Дзержинском на ул. Волынова, 4.

В Ленинском районе по адресам: ул. Говорова, 29, Трудовая, 12, Ферганская, 22, Ялтинская,1, пер. Сакко, 9. Бункеры по сбору мусора будут установлены по ул. Бердской,1, Каховской, 43 и 55 строение 2, Первомайской, 65а, Крымской, 43.

Контейнерные площадки в Октябрьском районе появятся по ул. Айвазовского, 33, Иркутский тракт, 162-188, Мичурина, 43/1, пер. Карский, 13, 21-23, 56, С. Лазо, 2, а также четыре контейнерные площадки на «красной линии» по ул. Яковлева.

В Советском районе обустроят восемь площадок по адресам: ул. Кулагина, 45, Л. Толстого, 38Б, Киевская, 28, Сибирская, 106, Трифонова, 10, пр. Фрунзе, 116, Герцена 46/1, Лебедева, 111.