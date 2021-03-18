Троих детей спасли огнеборцы при пожаре в селе Мельниково Томской области

На момент прибытия первого подразделения горели дом и надворные постройки по пер. Водяному, 5 в селе Мельниково Томского района, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пятерых человек удалось спасти во время пожара в жилых домах в Шегарском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. Звонок на пульт дежурного поступил в 6.45.

- На момент прибытия первого подразделения горели дом и надворные постройки по пер. Водяному, 5; существовала угроза соседним домам. Пожарными из рядом стоящего дома по пер. Водяному, 3 через окно были спасены 5 человек (из них трое детей), - рассказали в ведомстве. - Ликвидировать огонь удалось в 7.45. В результате возгорания пострадали два дома, бревенчатый и кирпичный.

Спасатели уточнили, что у дома по пер. Водяному, 5 сгорела и частично обрушилась обрешетка крыши, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорела веранда, обгорела и обрушилась крыша крытого двора, у надворных построек обгорели стены внутри и снаружи. У гаража сгорела крыша. У дома по переулку Водяной, 3 оплавился виниловый сайдинг. В гараже также обгорела стена. Общая площадь пожара составила 220 кв. м, уточнили в управлении.

В тушении было задействовано 4 единиц техники и 14 человека. Причина пожара устанавливается.