Погода в Томске 18 марта 2021: снег, порывистый ветер, потеплеет до -1

Весна идет, весне дорогу: сегодня в Томске и области ожидается потепление, небольшой снег, а в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет до +3 в дневные часы. Но и осадки тоже пройдут.
Сегодня в областном центре сохранится переменная облачность, утром и днем небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем -1, -3°С. На дорогах гололедица.
В регионе также ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -3, +2°С. На дорогах местами гололедица.