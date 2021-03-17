13-летняя девочка попала под машину в Колпашево Томской области

Девочка шла по обочине в попутном с автомобилем направлении, а потом начала переходить дорогу в неположенном месте. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 16 марта, около 13:00 в городе Колпашево на ул. Свердлова, 17/1 произошло ДТП. Автомобиль Honda Accord, по управлением 31-летнего водителя, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительным данным, 13-летняя девочка-пешеход, двигалась по правой обочине проезжей части в попутном с автомобилем направлении и, неожиданно для водителя, начала переходить дорогу вне пешеходного перехода, – говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка с травмами была доставлена в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.