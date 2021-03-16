В этом году черные лесорубы уже нанесли ущерб лесам Томской области на 1,2 млн рублей

"Зеленый друг" - главная жертва лесорубов-браконьеров

Мобильные группы по патрулированию лесов Томской области проводят рейды ежедневно. За прошлую неделю инспекторы государственного лесного надзора выявили и пресекли на землях лесного фонда 5 фактов незаконной заготовки древесины, сообщает портал администрации области.

Нарушения зафиксированы на территории Каргасокского, Кожевниковского, Шегарского и Тимирязевского лесничеств. Общий объем незаконных рубок составил 166 кубометров с ущербом около 1,2 млн руб. Для возбуждения уголовных дел и проведения расследования материалы переданы в полицию.

Всего в этом году на землях лесного фонда Томской области обнаружено 28 фактов незаконной заготовки древесины. Черные лесорубы вырубили 776 кубометров древесины и нанесли ущерб в размере 4,4 млн рублей.

В случае обнаружения незаконной рубки жители региона могут обращаться круглосуточно по телефону горячей линии 8-800-100-94-00.