Суд Томской области приговорил бывшего лейтенанта полиции к лишению свободы за взятку

Сотрудник полиции получил 80 тысяч рублей взятки за отказ в возбуждении уголовного дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Парабельский районный суд признал 29-летнего бывшего сотрудника полиции виновным в получении взятки в размере 80 тысяч рублей. Подсудимый просил о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, однако суд изолировал его от общества на три года, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

– В суде установлено, что сентябре 2020 года, участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Парабельское» получил взятку в размере 80 тыс. рублей за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении гражданину телесных повреждений, – говорится в сообщении.

Добавляется, что подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей. Также мужчина не сможет занимать должности в органах внутренних дел на протяжении одного года и лишается специального звания лейтенанта полиции.

Приговор в законную силу пока не вступил.