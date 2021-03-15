История с дикоросами: на севере Томской области мужчина украл 7 мешков кедрового ореха

Кедровые орехи часто становятся целью преступников в Сибири Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть МО МВД России «Парабельское» обратился местный житель с заявлением о краже дикоросов, сообщает сайт регионального управления полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался житель Каргасокского района 1998 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в п. Заводской, проник в рефрижераторный контейнер, из которого похитил 7 семь мешков кедрового ореха.

Похищенное имущество мужчина продал, а денежные средства потратил на собственные нужды. Ущерб составил более 80 тысяч рублей.

Следователями МО МВД России «Парабельское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.