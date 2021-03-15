Обгорели, но живы: в Томской области в пожаре пострадали 2 человека

Ликвидировать огонь удалось в 14.50. Сгорели крыши дома и постройки, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 69 кв. м

В воскресенье днем загорелся частный жилой дом на ул. Луговой в пос. Шпалозавод Парабельского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

- Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 14 марта в 13.49. На момент прибытия первого подразделения горели крыши постройки и дома. Ликвидировать огонь удалось в 14.50. Сгорели крыши дома и постройки, обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 69 кв. м, - пояснили в ведомстве. – В результате возгорания мужчина 1949 года рождения получил термический ожог верхних дыхательных путей, лица и правой кисти на площади 7%. У женщины 1951 года рождения термический ожог волосистой части головы, лица, правого предплечья, спины, правой кисти на площади 25%.

Спасатели уточнили, что пострадавшие госпитализированы в Парабельскую районную больницу. Причина пожара в данный момент устанавливается. К его тушению привлекались 3 единицы техники и 8 человек