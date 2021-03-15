Погода в Томске 15 марта 2021: осадков не ожидается, но потеплеет

Сегодня потеплеет, но холодный ветер будет ощущаться достаточно сильно. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Одевайтесь по погоде, берегите себя и будьте здоровы.

По данным синоптиков, сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днем -6, -8°С. На дорогах гололедица

На территории региона также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, утром местами изморозь. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем -4, -9°С. На дорогах гололедица.