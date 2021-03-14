Томский дознаватель полиции подозревается в сбыте наркотиков

По предварительной информации следователей, сотрудница полиции незаконно сбыла наркотик в марте этого года.

Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении дознавателя одного из отделов полиции Томска. Женщина подозревается в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

– По предварительным данным, подозреваемая в марте 2021 года незаконно сбыла заказчику вещество весом 0,88 г (что является значительным ущербом), содержащее наркотическое средство мефедрон, – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемая задержана и заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.