Томскстат: оборот малых предприятий в январе-декабре 2020 года составил 125,5 млрд рублей

В Томской области больше всего малых предприятий сосредоточено в сфере торговли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце 2020 года в регионе насчитывалось более 1,4 тыс. малых предприятий, сообщает Томскстат. Наибольшее их количество сосредоточено в сферах торговли и обрабатывающих производств (28% и 16% соответственно). Они же внесли весомый вклад в формирование оборота: предприятия торговли - 47%, обрабатывающие производства - 15%.

Общий оборот малых предприятий Томской области в январе-декабре 2020 года составил 125,5 млрд рублей. При этом большая часть отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, приходилась на предприятия обрабатывающих производств и строительства (26% и 19% соответственно).

Средняя численность сотрудников, занятых на малых предприятиях, составила 35,8 тыс. человек. Больше всего работников также трудилось на предприятиях торговли (22%) и обрабатывающих производств (18%).

Томскстат информирует, что в настоящее время продолжается экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год. Она проводится с 1 марта по 30 апреля в упрощенном режиме на портале Госуслуги. «Для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель ИП будет достаточно наличия на портале подтвержденной учетной записи, - говорится в сообщении ведомства. - Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи».