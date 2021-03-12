Томские медики пояснили, как сформировать коллективный иммунитет от коронавируса

Ставить прививку переболевшим можно, но, учитывая, что вакцины очень мало, делать это желательно только тем, кто COVID-19 не болел. Фото со страницы обладминистрации в Инстаграм.

Томичам, переболевшим COVID-19 и имеющим антитела, врачи советуют воздержаться от вакцинации от вируса, чтобы прививку могли сделать люди, еще им не болевшие: это ускорит формирование популяционного иммунитета в регионе. Об этот сообщила в четверг в прямом эфире в Instagram-аккаунте обладминистрации представитель облздрава Наталия Метелева.

- Наша задача – создать иммунную прослойку для того, чтобы остановить пандемию. Ставить прививку переболевшим можно, но, учитывая, что вакцины очень мало, делать это желательно только тем, кто COVID-19 не болел, – отметила она.

Она добавила, что на сегодняшний день в Томской области от COVID-19 привито двумя компонентами вакцины всего около 1% населения.

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в Томской области началась 15 января 2021 года. Всего в регион поступило 34 512 доз вакцины, хотя ранее планировалось, что к марту область получит 53 тыс. доз. По данным на 5 марта, одну или обе прививки сделали 27,6 тыс. человек из 43,6 тыс. желающих. Также сообщалось, что для формирования коллективного иммунитета вакцинировать необходимо около 60% жителей региона.