В Томске транспортные полицейские поймали наркобарона с пакетом «синтетики»

Северчанин собирался развернуть в регионе широкую торговлю наркотиками

В ходе предварительного следствия установлено, что 38-летний несудимый житель города Северска Томской области получил в Кемерове синтетическое наркотическое средство массой более 300 граммов с целью распространения на территории Томска мелкими партиями с использованием тайников-«закладок». В областном центре на съемной квартире полученное вещество было расфасовано и приготовлено к сбыту, сообщает сайт управления на транспорте МВД России по СФО.

В районе станции Томск-2 подозреваемый был задержан сотрудниками транспортной полиции во время перехода железнодорожных путей в запрещенном для этого месте.

В дежурной части Томского линейного отдела МВД России при проведении личного досмотра задержанного транспортные полицейские обнаружили 12 граммов наркотика. Оставшуюся часть запрещенного вещества оперативники изъяли во время обыска в квартире задержанного. Общая масса изъятого составила 334 грамма.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Обвиняемый находится под стражей.