Какой будет середина марта в Томске и области, сообщают синоптики

Снег различной интенсивности ожидается в большинстве дней декады, в первой ее половине - местами метели, порывистый ветер. Устойчивого тепла пока ждать преждевременно.

Погода первого месяца весны часто противоречива: солнце сменяет снег пополам с дождем, тепло – зимний холод. Что ожидать томичам от «небесной канцелярии» с 10 по 20 марта?

- Средняя температура воздуха во второй декаде месяца ожидается от -9 до -14°С, что около и ниже нормы на 1 градус. Ожидаются колебания температуры: ночью от -7, -12, местами -20, до -18, -23, местами до -30°С, - уточнили в региональном гидрометеоцентре. - Днем будет от -1, -6, местами 0, +2, до -10, -15°С. Снег различной интенсивности ожидается в большинстве дней декады, в первой ее половине - местами метели, порывистый ветер. Устойчивого тепла пока ждать преждевременно.