Роспотребнадзор: в Томской области на карантин полностью закрыта 1 школа

В Томской области случаев гриппа до сих пор не выявлено, население болеет коронавирусом и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что по итогам прошедшей недели в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога.

По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

По данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области закрыта полностью 1 школа в Тегульдетском районе, 9 классов в 6 школах (Шегарского, Тегульдетского, Молчановского районов и г. Томска), а также 2 группы в 2 дошкольных учреждениях (Колпашевского и Кожевниковского районов).