Житель Северска Томской области сядет на 4 года за жестокое избиение женщины

Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, жестоко избил свою сожительницу из-за отказа приготовить еду.

Северский городской суд признал 38-летнего жителя закрытого города в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Свою вину мужчина признал в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

– Установлено, что в апреле 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей, возникшей из-за отказа последней приготовить еду, жестоко избил ее, нанеся множественные удары кулаками, ногами и деревянным предметом по голове, туловищу и конечностям, причинив травмы головы и живота, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только спустя пять месяцев после избиения. Несмотря на это, суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и одному году ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.