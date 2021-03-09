Жулики в Интернете обманули жителя Томска на 20 тысяч рублей

Полиция нашла мошенника, "разводившего" покупателей в Интернете

В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступило заявление от мужчины о хищении денежных средств, сообщает сайт областного управления полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый житель Томска, 1982 года рождения.

По предварительным данным, потерпевший на одном из сайтов увидел объявление о продаже акустической системы по выгодной цене 21 000 рублей, когда в магазинах данный товар стоил в 3 раза дороже. Мужчина созвонился с продавцом, договорился о покупке, ему даже сделали дополнительную скидку. Затем продавец скинул ссылку на оплату товара, мужчина перевел 20 000 рублей. Но в указанное время товар не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Следственным отделом ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

УМВД России по Томской области напоминает, что при совершении покупок и продаж в сети Интернет необходимо избегать необдуманных финансовых операций, а также тщательно проверять электронные адреса. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими символами.