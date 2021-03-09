Еще 32 жителя Томской области заболели COVID-19 за сутки

За все время пандемии в Томской области коронавирусом заразились 30 620 человек, 28 930 выздоровели, 326 скончались. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 9 марта, в Томской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 620 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 74 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 930 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 35,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,82.

За последние сутки в стране выявлено 9 445 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 336 пациентов скончались, 9 931 выздоровел. Всего с начала пандемии в России заболели 4 342 474 человека, 89 809 скончались, 3 932 177 выздоровели.