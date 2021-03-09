В скверах и парках Томска в 2021-м продолжится благоустройство

В этом году на благоустройство общественных пространств Томска из бюджетов федерации, области и муниципалитета направлено порядка 152 млн рублей.

Городской департамент дорожной деятельности и благоустройства завершил отбор подрядных организаций, которые благоустроят парки и скверы в рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда». Муниципальные контракты заключены с семью организациями, сообщила пресс-служба администрации Томска

Так, специалисты предприятия «Армстрой» создадут новый облик Парка томских ученых в мкр. Наука и пешеходной зоны по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, ИП Хлгатян – сквера в пос. Светлом, 10-12. В сквере по пр. Фрунзе, 174 будут работать сотрудники организации «Генерал», в сквере Памяти у музея НКВД – «Сервисная дорожная компания», в сквере Воинов-интернационалистов у 10-ой поликлиники – компания «Автодор», они же сделают спортивную площадку по ул. Сибирской, 64/1, пространство у Дворца творчества детей и молодежи по ул. Вершинина продолжат преображать представители предприятия «Профи». Бригады УФСИН проведут благоустройство нижней террасы Лагерного сада, Михайловской рощи и Березовой рощи в мкр. Каштак.

Как сообщили в мэрии, в этом году на благоустройство общественных пространств Томска из бюджетов федерации, области и муниципалитета направлено порядка 152 млн рублей. Продолжится благоустройство знаковых для Томска мест, таких, как Лагерный сад, Михайловская роща, сквер Воинов-интернационалистов и других, где работы начали в прошлые годы, и выйдем на пространства, ставшие лидерами рейтингового голосования томичей. Речь идет о скверах на пересечении пр. Фрунзе и ул. Л. Толстого, у домов №№ 10-12 в пос. Светлом, сквера Памяти по пр. Ленина, 44 и в парке томских ученых в мкр. Наука.

В администрации отметили также, что в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на платформе https://70.gorodsreda.ru/ томичи смогут выбрать объекты благоустройства на следующий год. Голосование стартует в апреле.