Автобус сгорел, обошлось без жертв: томские спасатели потушили «ПАЗик»

У транспортного средства выгорел моторный отсек и салон автобуса. В тушении возгорания были задействованы 2 единицы техники и 8 человек.

Автобус «ПАЗ 3205» загорелся в центре Томска сегодня утром, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

- Сообщение о возгорании автобуса на улице Герцена, 68 в Томске проступило на пульт оперативного дежурного в 06.44, - рассказали в ведомстве. - У транспортного средства выгорел моторный отсек и салон автобуса. В тушении возгорания были задействованы 2 единицы техники и 8 человек. Никто из людей не пострадал.

Добавим, потушить пожар огнеборцам удалось в 07.04. Его причины устанавливаются.