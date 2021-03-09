Погода в Томске 9 марта 2021: тепло, снег и ветер до 18 метров

Сегодня в областном центре будет небольшой снег, гололедно - изморозевые явления. Ветер юго-западный, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Фото Валерия Доронина. Температура днем -4, -6°С.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедно - изморозевые явления. Ветер юго-западный, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем -4, -6°С.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедно - изморозевые явления. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем -3, -8, местами до -13 °С.