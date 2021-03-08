Хроники COVID-19: в Томской области за сутки 36 человек заболели коронавирусом

Количество новых случаев заражения ковидом в Томской области постоянно уменьшается

Сегодня, 8 марта, в Томской области выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 588 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 91 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 28 856 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 37,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0, 84.

За последние сутки в стране выявлено 10 253 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 379 пациентов скончались, 10 322 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 333 029 человек, 89 473 скончались, 3 922 246 выздоровели.