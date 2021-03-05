Коронавирус в Томске: +39 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 5 марта, в Томской области выявлено 39 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 480 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 98 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 588 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 44,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,86.

За последние сутки в стране выявлено 11 024 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 462 пациента скончались, 15 464 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 301 159 человек, 88 285 скончались, 3 885 321 выздоровели.