В феврале томские рестораны открыли более 200 вакансий

Традиционно высокие зарплатные предложения заявлены в вахтовых вакансиях.

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда в сфере общепита в Томской области и выяснили, что в феврале 2021 года компании из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли более 200 вакансий, что в 1,4 раза больше, чем в январе этого года.

В объявлениях рестораторы активно ищут официантов, управляющих, хостес, однако самыми востребованными специалистами стали повара – на них приходится 38% вакансий отрасли, также крайне высок спрос на персонал кухни (29%), барменов и официантов (21%).

Средняя заработная плата, которую в феврале предлагали поварам, составила 37,6 тысячи рублей, что на 4,1 тысячи больше, нежели год назад, барменам – 25,8 тысяч рублей (+4,2 тысячи), управляющим - 30,6 тысяч рублей (-15 тысяч рублей к февралю прошлого года).

В числе высокооплачиваемых вакансий из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» в Томске можно отметить предложение для управляющего ночным баром, с зарплатой от 60 тысяч рублей, а также для шеф-повара кафе-пекарни, с зарплатой 50 тысяч рублей.

Традиционно высокие зарплатные предложения заявлены в вахтовых вакансиях, обычно требуются специалисты, обслуживающие процесс организации питания на производстве. Так, например, в области ищут повара-бригадира для работы на крупном предприятии с релокацией в Иркутскую область, с зарплатой 137 тысяч рублей на руки.

Наиболее важные навыки, которые работодатели из индустрии гостеприимства ждут от специалистов - умение решать конфликтные ситуации, опыт разработки сезонных предложений, дегустации новых продуктов, работа с себестоимостью блюд, а также аккуратность, дисциплинированность, чистоплотность и исполнительность.