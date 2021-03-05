В Томской области мать – «кукушка», бросив больного ребенка в роддоме, купила квартиру за счет маткапитала

Сотрудники отделения судебных приставов по Асиновскому району выяснили, что у горе-матери отсутствуют деньги на банковских счетах. Нет у нее и официального места работы.

Находящаяся в розыске гражданка попала в поле зрения судебных приставов, оформляя сделку купли-продажи жилья, сообщила пресс-служба УФССП по Томской области.

- Несколько лет назад женщина отказалась от больного ребенка в роддоме, но обязана была выплачивать алименты в его пользу на счет детского учреждения. Сотрудники отделения судебных приставов по Асиновскому району выяснили, что у гражданки отсутствуют деньги на банковских счетах. Нет у нее и официального места работы, - рассказали в ведомстве. - Встретиться с алиментщицей для проверки имущественного состояния не представлялось возможным: женщина не проживала по адресу, указанному в исполнительном документе. В результате она была объявлена в розыск.

Найти должницу все же удалось: пристав выявил открытый на ее имя новый расчетный счет. Выяснилось, что гражданка, используя его, покупает квартиру на средства материнского капитала, выданного ей после рождения второго ребенка.

- По закону на данные денежные средства нельзя обратить взыскание, однако благодаря им удалось связаться с гражданкой и вызвать на прием, - добавили в региональном УФССП. - Женщина предоставила необходимые сведения о месте жительства, а также была предупреждена об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Поскольку она приобрела квартиру в Томске и переехала в областной центр, исполнительное производство будет передано судебным приставам по месту ее фактического проживания.