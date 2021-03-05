Томичам теперь нельзя мыть машины и регулировать тормоза возле домов

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, теперь запрещено размещать над гаражами/паркингами МКД помещения для работы с детьми и медицинские организации.

Роспотребнадзор с 1 марта ввел новые СанПиН 2.1.3684-21, где содержатся в том числе санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских территорий, питьевому водоснабжению, воздуху и жилым помещениям. Они будут действовать до 1 марта 2027 года.

Нововведения касаются, в частности, содержания площадок для накопления ТКО, качества питьевой воды, содержания зданий и помещений.

Так, в разделе VIII приведены правила и нормы устройства, оборудования и содержания зданий/помещений, в том числе многоквартирных домов. Например, земельные участки многоквартирного дома (МКД) должны быть благоустроены, озеленены, оборудованы проездами и тротуарами, иметь электрическое освещение (п. 124). Если в доме есть мусоропровод, то УК или ТСЖ должны проводить его очистку, промывку и дезинфекцию не реже чем 1 раз в месяц (п. 132).

Согласно СанПиН 2.1.3684-21, теперь запрещено размещать над гаражами/паркингами МКД помещения для работы с детьми и медицинские организации (п. 134). На придомовой территории нельзя мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза (п. 135). Разгрузка товаров и материалов в магазины/офисы, расположенные в многоквартирных домах, не должна производиться со стороны, где находятся входы в подъезды (п. 139).

Исполнение требований законодательства к санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей МКД входит в перечень обязанностей управляющих организаций. Поэтому управляющим домами следует ознакомиться с новыми нормами, чтобы не получить предписание надзорного органа об устранении нарушений СанПиН 2.1.3684-21.