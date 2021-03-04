Прокуратура завершила проверку по факту пожара в колонии в Томской области

Прокуроры обнаружили множество нарушений пожарной безопасности в колонии в Асино Томской области

Томской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Томской области проведена проверка по факту пожара в федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Томской области», расположенном в городе Асино, сообщает сайт ведомства.

Установлено, что в результате произошедшего 20 января 2021 года возгорания на втором этаже склада готовой вещевой продукции огнем уничтожена швейная продукция, повреждены предметы хозяйственного назначения, внутренняя отделка здания. Сотрудники администрации исправительного учреждения и осужденные не пострадали.

Проверка показала, что в нарушение требований пожарной безопасности в швейном цеху и его складских помещениях автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией находятся в нерабочем состоянии, огнезащитная обработка строительных конструкций помещений не проведена.

В этой связи начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, исправительному учреждению выделены денежные средства для устранения нарушений.

Кроме этого, по постановлению прокурора исправительное учреждение привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль.