Тело 56-летнего мужчины обнаружено в подъезде жилого дома в Томске

На теле мужчины нашли повреждения, характерные для падения с высоты; следователи работают на месте происшествия.

Следственный комитет РФ по Томской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в подъезде жилого дома в Ленинском районе Томска. Личность пострадавшего установлена, сообщает пресс-служба ведомства.

– Сегодня в дневное время в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного в Ленинском районе г. Томска, жильцы обнаружили на лестничной площадке между первым и вторым этажами тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Личность погибшего установлена, им оказался 56-летний мужчина, проживавший на четвертом этаже указанного дома, – говорится в сообщении.

Сейчас следователи работают на месте происшествия: назначена судмедэкспертиза, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.